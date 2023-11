Viel mehr als Weihnachtsmärkte: Am Wochenende ist in Neuburg viel geboten

Das erste Adventswochenende vom 1. bis 3. Dezember bietet in Neuburg und in der Region viele, besondere Events: Konzerte, Ausstellungen und Theater locken auch nach Drinnen.

Am ersten Adventswochenende locken zahlreiche Weihnachtsmärkte, doch es ist auch kulturell wieder einiges geboten. Wer es also lieber warm und trocken mag - es soll nämlich schneereich und eisig werden - und in beheizten Räumen den Advent einläuten will, für den hat die Redaktion ein paar Tipps:

Diese Musikveranstaltungen finden in Neuburg und Region statt

Im Birdland Jazzclub spielt bereits am Freitag der Solopianist Sullivan Fortner ab 20.30 Uhr. Am Samstag wiederum gehört Miriam Netti ab 20.30 Uhr die Bühne.

In der Drogerie tritt an diesem Samstag Johannes Geigenberger alias "Joey" ab 20.30 Uhr auf. Wer Blues, Punk oder Folk mag sollte dies auf keinen Fall verpassen.

Den Advent kann man in Ehekirchen mit Musik einleiten. Unter dem Motto "Mit Musik in den Advent" beginnt die Veranstaltung ab 17.30 Uhr am Kirchvorplatz Kirche St. Stephanus.

Am Sonntag findet wiederum das Adventskonzert mit dem Chor Musica Nova, dem Advents-Kinderchor und Maximilian Brunner an der Orgel in Klingsmoos statt. Beginn ist um 17 Uhr in der Kirche St. Josef.

Ebenfalls am Sonntag tritt das Florian-Hoeffner Trio ab 19 Uhr im Più Piano auf.

Diese Ausstellungen und Aufführungen sind in Neuburg und Region geboten

Ausstellungen und Theater in Neuburg