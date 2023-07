Neuburg

06:00 Uhr

Viel Müll in Neuburg: Wie der Bauhof die Spuren des Schloßfests beseitigt

Richard Rehm und seine Kollegen vom städtischen Bauhof beseitigen frühmorgens den Abfall in Neuburg. Nach dem Schloßfest-Feuerwerk haben sie vor allem am Donaukai viel zu tun.

Von Andreas Zidar

Die Sonne spitzelt gerade so über den Baumwipfeln am Englischen Garten durch, als am Neuburger Donaukai eine Kneipentür aufgeht. Aus dem Inneren dröhnt ein letztes Mal "Layla", ein paar Besucher in historischem Gewand stolpern nach draußen. Vor dem Lokal nebenan fragen zwei Männer, ob sie noch eine Halbe bekommen. Der Wirt verneint. "Feierabend." Es ist Sonntagmorgen, 6 Uhr. Selbst die motiviertesten Gäste müssen einsehen, dass diese Partynacht ein Ende nimmt. Was von ihr bleibt, ist überall am Donaukai deutlich zu erkennen. Dort, wo sich wenige Stunden zuvor tausende Menschen versammelt haben, um das Schloßfest-Feuerwerk zu bestaunen, liegt nun Müll, viel Müll. Während die letzten Nachtschwärmer nach Hause schwanken, kümmert sich der städtische Bauhof darum, diesen Abfall zu beseitigen. Für die Mitarbeiter bedeuten die Schloßfest-Tage Ausnahmezustand.

Um 6.15 Uhr kommt Richard Rehm mit seiner Kehrmaschine um die Hertlein-Kurve gefahren. Auf ihn und seine Kollegen wartet heute viel Arbeit. Quer über den Straßen und Wegen liegen teils zerstörte Flaschen, Krüge, Becher, Pappschalen, Chipstüten, Zigarettenschachteln - der Donaukai ist an diesem frühen Morgen alles andere als ein Aushängeschild der Stadt. Rehms Kollegen, die zu Fuß unterwegs sind, entleeren die völlig überfüllten Mülleimer und klauben die groben Stücke, die überall verteilt liegen, mit einer Zange auf. Den restlichen Unrat befördern sie mit einem Laubbläser auf die Straße, wo ihn der 44-Jährige mit seiner Maschine aufsaugt. "Heute sind die Straßen extrem voll", weiß Rehm, der seit 17 Jahren beim Neuburger Bauhof arbeitet. Die Überbleibsel der Schloßfest-Nacht sind derart umfangreich, dass der Stadtreiniger aus Wagenhofen gleich fünfmal den Donaukai auf und ab fahren muss, bis die Straße einigermaßen frei von Müll ist. "An normalen Tagen reicht einmal", sagt er. Das große Renaissance-Treiben hinterlässt Spuren. An einem solchen Wochenende entsteht so viel Müll wie sonst in der ganzen Woche, berichtet Bauhofleiter Egon Hofstetter

