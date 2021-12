Neuburg

Viel Wind um nichts? Was die Informationsfreiheit in Neuburg gebracht hat

Plus Es brauchte viele Diskussionen, damit Neuburg eine Informationsfreiheitssatzung bekommt. Die gilt nun seit einigen Monaten. Doch was hat sie in der Praxis bewirkt?

Von Andreas Zidar

Informationsfreiheitssatzung. Das hört sich groß an, ein bisschen sperrig und bürokratisch, aber auch nach Revolution. Man erfährt Sachen, die man vorher nicht erfahren hat, so klingt es zumindest. Die Angelegenheit erhitzte in der Vergangenheit immer wieder die Gemüter in Neuburg. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach im vergangenen Frühjahr von „völligem Unfug“, von „viel Tamtam um nichts“. Seine Kritik verhinderte nicht, dass sich der Stadtrat im Juni einstimmig für den Erlass einer Informationsfreiheitssatzung aussprach. Vorausgegangen waren diverse Diskussionen, Beratungen und Veränderungen am Beschluss. Am 8. Juli trat die Satzung schließlich in Kraft. Die Frage ist: Was hat sie in der Praxis bewirkt?

