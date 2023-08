Viel zu erkunden: So endet die Neuburger Sommerakademie

Die 45. Neuburger Sommerakademie endet an diesem Samstag mit einem Fest und ganz viel Kultur. Besucherinnen und Besuchern können zum Abschluss einiges erkunden.

Zwei Wochen lang wurde in Neuburg gemeißelt, gedruckt, gemalt und musiziert. Zwei Wochen lang wurde die Altstadt von zahlreichen kreativen Köpfen aus der ganzen Welt bevölkert. Am Samstag, 12. August, endet nun die 45. Neuburger Sommerakademie mit einem Fest und ganz viel Kultur.

Los geht es laut Mitteilung der Stadt am Samstag ab 11 Uhr mit der Präsentation der Kinderakademie und des Jugendateliers. Die Kinder und Jugendlichen zeigen im Descartes-Gymnasium und im Studienseminar ihre künstlerischen Arbeiten der vergangenen zwei Wochen und vieles mehr. Um 12.30 Uhr startet die erste Aufführung des diesjährigen Jugendtheaterkurses. Unter Leitung von Louis Villinger zeigen die jungen Schauspieler im Stadttheater den Bestseller „Tintenherz“ von Cornelia Funke.

Die Neuburger Sommerakademie endet an diesem Wochenende

Ab 14 Uhr öffnen sich die Türen der Künstlerateliers in der oberen Altstadt. Besucher können so in Eigenregie Kursraum für Kursraum erkunden. Die Klassen von Ulrike von der Osten und Anna-Maria Kursawe stellen in der Amalienschule aus, die Druckarbeiten des Kurses von Stefanie Pojar sind im Marstall zu bewundern. Die Skulpturen und Objekte von Yke Prins Teilnehmern und Teilnehmerinnen sind im Boxenstall zu sehen, während der Malereikurs von Daniel Man in der Marstall-Schule im zweiten Stock zu besichtigen ist. Weitere Arbeiten können im Rathausfletz von Meike Dölps Crossmedia-Teilnehmern betrachtet werden, im Marstall präsentiert sich der Zeichenkurs von Andreas Kotulla. Gleich zu Beginn um 14 Uhr werden Besucher zudem von Joachim Binder und seiner Klangperformance mit dem Didgeridoo im Rathausfletz empfangen.

Wer die Kursräume nicht auf eigene Faust erkunden möchte, kann sich dem geführten Rundgang von Goda Plaum anschließen. Gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin der Bildenden Kunst können sich Besucher dann ab 14 Uhr zur Ateliertour aufmachen. Treffpunkt ist der Karlsplatz vor dem Rathaus.

Um 16.30 Uhr beginnt im Theater dann die zweite Aufführung der Jugendtheatergruppe. Um 17 Uhr startet das Teilnehmerabschlusskonzert der Alten Musik in der Hofkirche, in dem die Klassen von Emma Kirkby (Gesang), Julian Behr (Laute), Mayumi Hirasaki (Violine), Frederike Heumann (Viola da Gamba), Kristin von der Goltz (Violoncello), Josué Meléndez (Zink), Catherine Motuz (Posaune) und Han Tol (Blockflöte) in verschiedenen Ensembles auftreten werden.

Zum Ausklang der Akademie treffen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dozenten und Besucher ab 18 Uhr im Theaterfoyer zu vor Ort gebackener italienischer Pizza und kühlen Getränken. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (AZ)