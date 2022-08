Viele Hürden: Wie eine blinde Neuburgerin ihren Alltag meistert

Plus Vor 23 Jahren begann Brigitta Grafs Sehkraft nach und nach abzunehmen. Seither spicken viele Hürdenihren Alltag. Aufmerksame Mitmenschen und ein Hund sind der Neuburgerin eine Hilfe.

Wenn Brigitta Graf durch Neuburg bummelt, dann sieht sie nicht, welches Geschäft sie betritt. Sie riecht es. „Eine Buchhandlung riecht anders als eine Apotheke“, nennt die 59-Jährige ein Beispiel. Vor 23 Jahren begann ihre Sehkraft nach und nach abzunehmen. Seit drei Jahren ist die Neuburgerin nahezu vollständig blind. Lediglich Helligkeit und Dunkelheit und so manche Konturen kann sie noch schemenhaft erkennen. Seither nimmt sie Düfte viel intensiver wahr. Das hilft ihr, sich zurechtzufinden – etwa beim Einkaufen.