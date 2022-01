Vier Jazzer erzählen im Birdland in Neuburg hinreißende Geschichten

Plus Schade, dass wegen der noch geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nur drei Dutzend Zuhörer im Birdland-Jazzclub in Neuburg das Jesse Davis Quartet genießen durften. Die live dabei waren, genossen den Abend dafür umso mehr.

Der Schlagzeuger kommt aus der Mongolei, der Bandleader und Saxofonist aus der amerikanischen Jazz-Urzelle New Orleans, der Pianist aus Österreich und der Mann am Kontrabass aus Deutschland. Schon diese nicht alltägliche, die halbe Welt umgreifende Quartett-Besetzung ließ Spannendes im Bildland-Club erwarten. Die exquisite musikalische Qualität aller vier Musiker – Min-Chan Kim, Jesse Davis, Oliver Kent und Martin Zenker – machte den Abend zu einem echten Geschenk.