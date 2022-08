Durch den Schlamm: Neuburger Schüler gewinnen Wettbewerb der Bundeswehr

Bei den bundesweiten Bundeswehr Olympix gewinnen vier Jugendliche des Neuburger Descartes-Gymnasiums den ersten Platz. Ihr Preis ist jedoch mit einer Enttäuschung verbunden.

Dreckig, nass und völlig erschöpft – so kämpften sich vier Neuburgerinnen und Neuburger bei den diesjährigen Bundeswehr Olympix in Warendorf ins Finale und holten sich in ihrer Altersklasse den ersten Platz. Ihr Preis war eine Fahrt auf einem Minenjagdboot, aber es sollte doch anders kommen.

In einem Instagram-Beitrag erfuhr Sophie Reimer von der bundesweiten Aktion, bei der Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren in einem Vierer-Team einen acht Kilometer langen Hindernisparcours überwinden müssen. Diesen Lauf organisiert die Bundeswehr jedes Jahr, um Nachwuchs zu generieren.

„Ich wollte schon immer mal durch Schlamm robben“, nennt die 16-Jährige als Motivation, an dem Lauf teilzunehmen. Schnell suchte sie sich in ihrer Klasse, der 10a des Descartes-Gymnasiums, eine Gruppe zusammen, denn in zwei Wochen ging es bereits los. Sie wurde fündig. Zusammen mit Thomas Albrecht, Thalia Diekmann und Simon Schleer bildeten sie das Team „Die großen Chemiker“, benannt nach dem Spitznamen, der ihr Lieblingslehrer Herr Bauer ihnen gegeben hatte.

Team aus Neuburg gewinnt bei den Bundeswehr Olympix

„Während der Vorbereitung haben wir unser Bestes gegeben“, berichtet Diekmann. Obwohl die Zeit etwas verkürzt war, sollte sich an einem Wochenende im Mai herausstellen, dass die Trainingseinheiten ausgereicht haben. Der erste Tag bestand aus der Anreise zur Sportschule der Bundeswehr in Warendorf in Nordrhein-Westfalen mit anschließender Gepäckdurchsuchung, da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem militärischen Sicherheitsbereich befanden. Außerdem lernten alle Gruppen ihre Gruppenführer für das Wochenende kennen, der die Schülerinnen und Schüler an die Hand nahm und während des Laufs anfeuerte. Insgesamt sind mit den Vieren aus Neuburg etwa 300 Jugendliche aus ganz Deutschland nach Warendorf angereist, die in verschiedenen Kategorien mitliefen. Die Aufteilung geschah wie folgt: U18 oder Ü18 und männlich, weiblich oder gemischt. Das Neuburger Team zählte zu der Kategorie U18 und gemischt.

Unter den fünf Teams im Finale konnten sich die vier Neuburger Jugendlichen beweisen und belegten den obersten Platz auf dem Treppchen. Foto: Tabea Fackelmann

Am Samstag starteten die Gruppen gestaffelt, um sich nicht bei den Hindernissen zu begegnen. „Die großen Chemiker“ überwanden die militärisch angehauchten Hindernisse so schnell, dass sie die Gruppe vor ihnen sogar überholten. „Es war definitiv eine körperliche Herausforderung“, erinnert sich Reimer. Vor allem das Gleiten beziehungsweise „Robben“ machte dem Team zu schaffen und hinterließ auch blaue Flecken, „aber während des Laufs waren wir so mit Adrenalin vollgepumpt, da haben wir nichts gespürt“, erzählen die Jugendlichen.

Ihr Beißen hatte sich gelohnt, denn sie qualifizierten sich für das Finale am folgenden Tag, bei dem nur fünf Gruppen pro Kategorie mitlaufen durften. Der Parcours war etwas abgespeckt, aber immer noch sehr anspruchsvoll. Für das Neuburger Team kam noch eine Schwierigkeit hinzu. Aufgrund eines medizinischen Ausfalls starteten Albrecht und Reimer bei der letzten Station, dem Staffellauf, nur zu zweit. Trotzdem hatten sie die anderen Gruppen „mit Abstand abgezogen“, berichtet Schleer. Somit wurden „Die großen Chemiker“ mit dem ersten Platz geehrt und gewannen eine Fahrt mit einem Minenjagdboot.

Das siegreiche Team aus Neuburg gewann eine Fahrt mit einem Minenjagdboot in Kiel. Doch wegen technischen Problemen konnten (von links) Sophie Reimer, Thalia Diekmann, Thomas Albrecht und Simon Schleer nicht mitfahren, jedoch bekamen sie einen Rundgang durch das Schiff. Foto: Reimer

Neuburger gewinnen Bundeswehr Olympix - doch beim Preis gibt es eine Enttäuschung

Bei der Ankunft in Kiel am 14. August war die Enttäuschung groß, als sich herausstellte, dass die Gruppe, aufgrund eines technischen Defekts am Boot, nicht mitfahren durfte. „Es war trotzdem cool und hat Spaß gemacht“, sagen die Jugendlichen über die vergangene Woche am Marinestützpunkt Kiel. Zusammen mit etwa 30, teils anderen Gewinnern, teils noch anderen Jugendlichen, schauten sie sich Boote an, bekamen Vorträge über die Marine und die Kampfschwimmer. Außerdem schnupperten sie ein wenig in die Grundausbildung hinein, mit dem Schlafen in Vier-Mann-Stuben, Weckrufe jeden Morgen und in Formation marschieren.

In Warendorf und Kiel habe ihnen der enge Kontakt zu den Soldaten gefallen. „Alle waren sehr nett und locker“, erinnern sich die vier. Durch den engen Kontakt mit der Bundeswehr sind nun auch einige der Gruppe an einer Karriere als Soldat interessiert. Generell würden sie das gesamte Erlebnis mit einer Zehn von zehn bewerten. „Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert“, erklärt Albrecht. Laut dem Neuburger Team haben die Bundeswehr Olympix sie enger zusammengeschweißt, und darum ist für nächstes Jahr eine erneute Teilnahme geplant. „Und vielleicht gewinnen wir ja wieder“, sagen sie schmunzelnd.