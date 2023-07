Neuburg

Vier-Tage-Woche: Welche Erfahrungen Unternehmer im Raum Neuburg machen

Plus In Zeiten des Fachkräftemangels setzen Firmen und Betriebe zunehmend auf die Vier-Tage-Woche, auch im Raum Neuburg. Welche Erfahrungen die Unternehmer damit machen.

Vier Tage arbeiten, für fünf Tage bezahlt werden. Was verlockend klingt, ist in manchen Betrieben längst Realität. In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels ist die Vier-Tage-Woche ein Instrument für Unternehmer, um Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen, auch im Raum Neuburg. Doch welche Erfahrungen machen die Beteiligten mit diesem Modell?

Michaela Haberl hat in den vergangenen Jahren vieles versucht. Job-Plattformen im Internet, Arbeitsamt, persönliche Gespräche mit Kunden. Doch die selbstständige Friseurin fand für ihren Salon in Karlshuld einfach kein Personal. So war ihr Team permanent unterbesetzt, die Überstunden haben sich angehäuft - die viel zitierte "Work-Life-Balance" war in Gefahr. Irgendetwas musste passieren. Also traf die 53-Jährige zusammen mit ihrer Tochter Nadja, die den Salon leitet, eine Entscheidung: Das Personal muss nur noch von Dienstag bis Freitag arbeiten, am Samstag wird lediglich auf Vereinbarung geöffnet. Die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen habe sich so von 42 bis 44 Stunden in der Woche auf 38 bis 40 Stunden reduziert - und das bei gleicher Bezahlung, berichtet Haberl.

