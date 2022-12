Auf der Einsatzfahrt: Vier Verletzte bei Unfall mit einem Polizeiauto

Während einer Einsatzfahrt ist ein Streifenwagen der Polizei Neuburg mit einem anderen Auto kollidiert. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Während einer Einsatzfahrt ist eine Neuburger Polizeistreife am Samstag gegen 17 Uhr verunglückt. Beim Zusammenstoß des Dienstwagens mit einem anderen Auto gab es insgesamt vier Verletzte.

Das zweite Fahrzeug war vom Polizeiauto an der hinteren Fahrerseite gerammt worden. Foto: Winfried Rein

Der Unfall mit dem Polizeiauto hat sich zwischen Feldkirchen und Wagenhofen ereignet

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt war das Streifenfahrzeug auf der Staatsstraße zwischen Feldkirchen und Wagenhofen stadtauswärts zu einem Einsatz unterwegs. Die Beamten hatten Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Der 26-jährige Fahrer eines vorausfahrenden Autos hatte die Sonderzeichen offenbar nicht gesehen und wollte nach links Richtung Hardt abbiegen. In diesem Moment setzte der Polizeibeamte zum Überholen an. Sein Fahrzeug prallte gegen die Fahrerseite des fast querstehenden Audi.

Unfall mit Polizeiauto: Vier Beteiligte kommen ins Krankenhaus

Das Polizeiauto blieb auf der Straße stehen, der Audi schleuderte in ein Feld. Alle Airbags gingen auf, die beiden Polizisten sowie der Fahrer und die 21-jährige Mitfahrerin kamen ins Krankenhaus. Es handle sich um jeweils leichte Verletzungen, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Nähere Angaben seien noch nicht möglich.

Obwohl beide Autos Totalschaden von insgesamt 45.000 Euro verzeichneten, war der Zusammenstoß noch relativ glimpflich ausgegangen. Die Wucht des Aufpralls hatte nicht die Fahrertür, sondern die hintere Türe des Audis getroffen. Den Verkehrsunfall nahm, wie in solchen Fällen üblich, eine benachbarte Dienststelle – hier war es die Inspektion Schrobenhausen – auf. Die Feuerwehren Neuburg und Feldkirchen regelten den Verkehr und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Staatsstraße war bis etwa 18.30 Uhr blockiert.