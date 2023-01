Vierjähriger zündelt wohl in Asylunterkunft: Mitarbeiter löscht Brand

Ein vierjähriger Junge spielt in der Asylbewerberunterkunft in Neuburg mit einem Feuerzeug und löst wohl damit einen Brand aus. Ein Security-Mitarbeiter verhindert Schlimmeres.

Am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Asylbewerberunterkunft in der Monheimer Straße 66 in Neuburg gemeldet. Der Mitteilung nach war zunächst eine Matratze in Brand geraten, sodass der Rauchmelder einen Alarm auslöste. Ein vor Ort anwesender Security-Mitarbeiter konnte laut Polizei den Zimmerbrand mit einem Feuerlöscher ablöschen. Gleichzeitig wurden die Feuerwehren Neuburg und Ried alarmiert, die mit rund 20 Einsatzkräften anrückten.

Brand in Asylbewerberunterkunft Neuburg: Vierjähriger Junge hatte wohl mit Feuerzeug gespielt

Durch das schnelle Einschreiten und Löschen des Mitarbeiters konnte ein größerer Zimmerbrand verhindert werden, heißt es von der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf rund 2000 Euro. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch einen vierjährigen Jungen aus der Asylbewerberunterkunft ausgelöst, der zum Zeitpunkt des Brandes mit einem Feuerzeug gespielt hatte. (AZ)