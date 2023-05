Neuburg

Vincent Klink serviert im Neuburger Birdland ein "schmackhaftes Menü"

Plus Vincent Klink ist als Starkoch und Buchautor bekannt. Warum seine Auftritte im Neuburger Birdland-Jazzclub inzwischen jedoch mehr als ein Geheimtipp sind.

Von Reinhard Köchl

Es ist diese besondere Art, die das, was alles um den Jazz herum passiert, so reizvoll macht, das Leichte, Beschwingte, die offenen Gesichter der hörenden Gäste und der agierenden Musiker. Manchmal ist es aber auch anders. Dann steht eine große, unsichtbare Wand zwischen dem Publikum und den Protagonisten. Doch bei Vincent Klink und seinem kongenialen Partner Lorenzo Petrocca herrscht permanent freie Sicht. Klink, fernseherprobter Starkoch, Besitzer des Restaurants Wielandshöhe in Stuttgart-Degerloch, erfolgreicher Buchautor und leidenschaftlicher Jazzmusiker, kehrt abermals für einen launigen, unterhaltsamen Abend in das Neuburger Birdland – seinem persönlichen „Kraftort“ (O-Ton) – zurück. Dabei beweist der 74-Jährige einmal mehr, dass es gar nichts bringt, für sich selbst zu kochen oder zu musizieren. Den Leuten muss es schmecken – nur darum geht es!

Und das tut es in der Tat mit einem Menü, das die zahlreichen Klink-Fans aus nah und fern erwarten, schätzen und genießen. Wobei man auf keinen Fall immer dasselbe servieren sollte – alte Küchenweisheit, die problemlos auf die Musik umgemünzt werden kann. Diesmal hat der musizierende Koch eine tiefer gestimmte Mandoline dabei – oder besser gesagt eine Mandola; angekündigt war er als Flötist, früher durfte es auch mal die Basstrompete sein. Das Saiteninstrument bedient er voller Hingabe, auch wenn so mancher Ton nicht unbedingt passgenau sitzt. Aber dafür weiß er auf seinem Weg zum Gipfel des Jazz, bei dem es Edelstandards wie „Black Orpheus“, „Nature Boy“ oder „All Blues“ zu passieren gilt, einen Bergführer an seiner Seite, mit dem er auch in Kneippsandalen den Mount Everest besteigen könnte, ohne je dabei in Gefahr zu geraten. Petrocca gleicht aus, hakt seinen Partner unter, regelt unscheinbar Tempo-Stolperschwellen und bestimmt zumindest musikalisch voll und ganz das Geschehen.

