Es gibt eine weitere Auflage des Verkaufs an Rariäten in Neuburg.

Der Vintage-Flohmarkt in der Rosenstraße wird verlängert. Die beiden Wochenenden liefen sehr gut, zahlreiche Interessierte kamen in den ehemaligen Weinladen in der Neuburger Innenstadt, sodass Organisator Alfred Zinsmeister sein Projekt verlängerte.

Die Nachfrage und die Resonanz der Leute waren groß. Eine Kundin sei so überwältigt gewesen von all den Raritäten, sie habe fast weinen müssen, erzählt Zinsmeister. Nun hat der Mann aus Nassenfels eine weitere Genehmigung vom Neuburger Ordnungsamt erhalten.

Der Vintage-Flohmarkt in der Rosenstraße öffnet wieder am 26. und 27. Januar und am 2. und 3. Februar jeweils von 10 bis 18 Uhr die Türen. Besucher und Besucherinnen erwartet eine Sammlung aus Fußball-Raritäten, altem Blechspielzeug, Plattenspielern, Porzellan, Büchern und Modellautos. (takh)

