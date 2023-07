Neuburg

06:01 Uhr

Vivat - was? Das erste Mal auf dem Neuburger Schloßfest

Plus Für die Neuburger ist das Schloßfest der Höhepunkt im Kalender. Gäste wissen vor dem ersten Besuch nicht genau, was sie erwartet. Beobachtungen von einer Auswärtigen.

Von Tabea Huser

Ein runder Tisch mit acht farbigen Häuschen. Drumherum steht ein Haufen von Kindern. Jedes wählt sich eine Farbe. Auch Erwachsene dürfen mitspielen. Ich setze auf Gold und hoffe, dass die Maus, die Farbe der Gewinner kennt. Dann wird das Nagetier in die Mitte gesetzt. Das Tier bleibt für einen Augenblick dort sitzen, langsam läuft die Maus auf das rote Feld und huscht dann doch schnell in das silberne Häuschen. Ein Junge gewinnt zwei Euro. Ich verliere beim Pfalzgräflichen Mäuseroulette 50 Cent. Es juckt mich in den Fingern, noch eine Runde zu spielen. Ich entscheide mich, den Kindern den Vortritt zu lassen. Der Stand ist ein erstes Indiz, dass es sich beim Neuburger Schloßfest nicht um ein gewöhnliches Stadtfest handelt. Es gibt kein leuchtendes Kettenkarussell und es ertönt keine böhmische Blasmusik.

Alle zehn Minuten hört man es aus einer Ecke der Altstadt trommeln. Dann kommen sie vorbei. Ein Haufen von (meist) Männern marschiert durch die Menge. Die Geräuschkulisse bestimmt neben den ständigen Schlägen der Trommler und den Tönen der Fanfaren auch das Klingen der Schellenbänder. An den Knöcheln oder Handgelenken tragen Frauen die kleinen Glöckchen und machen damit auf sich aufmerksam. Gekleidet sind die Besucherinnen oft ähnlich. Eine weiße Bluse und ein bunter Rock. Auch die meisten Männer tragen ein helles Hemd und unten eine dunkle locker sitzende Hose. Im Gewusel fallen jedoch immer wieder Frauen in dicken Samtkleidern und Männer in Strumpfhosen auf. Die Outfits sind beeindruckend und ich erwische mich dabei, mein Handy aus der Tasche zu ziehen und von den aufwendig eingekleideten Besuchern und Besucherinnen ein Foto schießen zu wollen. Es ist eine Zeitreise zurück in die Renaissance. Und ich fühle mich in Jeans und T-Shirt etwas fehl am Platz.

