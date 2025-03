„Völlig unverhältnismäßig“: 30.000-Einwohner-Grenze sorgt im Stadtrat für Unmut

Es ist kein neues Thema und sorgt im Stadtrat dennoch immer wieder für Diskussionen. Seit Jahren lässt sich vermuten, dass Neuburger vor der Kommunalwahl 2026 die 30.000-Einwohner Marke knacken wird - oder bereits überschritten hat. Dies bedeutet jedoch, dass bei der Wahl dann statt bisher 30 Stadträten künftig 40 Personen im Gremium sitzen werden. In der jüngsten Sitzung wurde der Zensus nun erneut angesprochen und sorgte wenig überraschend für Unmut.

Denn laut Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sei die Erhöhung auf dann 40 Stadträte „ein Unding“. Anlass für die erneute Diskussion waren Zahlen, die von Rechtsdirektor Ralf Rick vorgestellt wurden. Denn um den Zensus hatte es in den vergangenen Monaten ein unklares Bild gegeben. Während das Einwohnermeldeamt bereits seit 2016 über 30.000 Einwohner in Neuburg gezählt hatte, rechnete der Zensus 2022 mit 29.644 Menschen. Doch dieser Unterschied ist entscheidend, denn daran wird unter anderem die künftige Größe des Stadtrates berechnet.

Wieder Ärger über Vergrößerung des Stadtrates ab 2026

Wenn es nach Gmehling gehen würde, sollte der Stadtrat so groß bleiben wie er ist, auch wenn die Einwohnerzahl steigt. „Für eine Stadt unter 50.000 Einwohnern 40 Stadträte zu wählen, stellt uns vor enorme Herausforderungen.“ Dem stimmte auch Matthias Enghuber (CSU) zu, der die Erhöhung als „völlig unverhältnismäßig“ bezeichnete. Er monierte zudem, dass die Zahlen, die für die Kommunalwahl schlussendlich entscheidend sein werden, erst im Herbst 2025 bekannt gegeben werden. „Der Wahlkampf beginnt jetzt, wir müssen so schnell wie möglich wissen, ob wir 30 oder 40 Plätze im Stadtrat besetzen müssen.“ Er habe in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter mehrfach für eine Anpassung des Systems geworben. „Mein Vorschlag war, pro 10.000 Einwohner mehr, den Stadtrat um eine Person zu erhöhen. Aber dafür gab es leider keine Mehrheit.“ Er hofft nun aber zumindest erreichen zu können, dass die entscheidenden Zahlen für die Kommunalwahlen früher bekannt gegeben werden als im erst Herbst.