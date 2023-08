Volksfest-Feuerwerk auf Donnerstag verschoben

Wegen des schlechten Wetters muss das Feuerwerk des Neuburger Volksfestes um einen Tag verschoben werden.

Das beliebte Höhenfeuerwerk zum Neuburger Volksfest muss dieses Jahr witterungsbedingt von Mittwochabend auf Donnerstagabend verschoben werden.

Feuerwerk des Neuburger Volksfestes wegen schlechten Wetters verschoben

Die Wettervorhersage kündigt für Mittwoch Regen und starke Winde in den Abendstunden an, weshalb sich die Organisatoren für eine Verschiebung des traditionellen Volksfest-Highlights entschieden haben. Unverändert bleibt die Uhrzeit, sodass das Feuerwerk am Donnerstag um 22.30 Uhr startet. (AZ)