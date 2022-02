Neuburg

vor 20 Min.

Volksfest In Neuburg: Für den guten Plan fehlt das Geld

Mit einem neuen Konzept ohne (leerem) Bierzelt sollte das Neuburger Volksfest wieder an Attraktivität gewinnen.

Plus Da hat sich der Marktausschuss richtig viel Gedanken gemacht, um das Volksfest in Neuburg aufzupeppen. Auch eine große Mehrheit im Stadtrat zeigte sich begeistert vom Konzept, bis kurz vor der Zielgeraden der entscheidende Einwand kam.

Von Manfred Rinke

Es ist das traditionsreichste Fest in der Stadt. Doch das Neuburger Volksfest, das seit Anfang der 1960er Jahre auf dem Gelände im Ostend ausgerichtet wird, verlor zuletzt Jahr für Jahr an Anziehungskraft, registrierte weniger Besucher, der Bierkonsum sank. Deshalb machte sich der Marktausschuss bereits im November Gedanken darüber, wie das Volksfest in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden könnte. Jetzt begeisterte die Planung auch viele Mitglieder im Stadtrat. Doch bevor es grünes Licht für das vorgeschlagene Konzept geben konnte, gab es die Ernüchterung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen