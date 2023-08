Neuburg

vor 49 Min.

Volksfestdreikampf: Gauschützen triumphieren über das Geschwader-Team

Plus Seit 2019 fand erstmals wieder der Neuburger Volksfestdreikampf statt. Die Mannschaft der Gauschützen entschied das Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende für sich.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Der letzte Wettstreit ist schon einige Jahre her. Umso gespannter waren nicht nur die Teams aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 und des Bayerischen Sportschutzenbunds Gau Pöttmes-Neuburg, wie dieses Aufeinandertreffen auf dem Volksfest wohl ausgehen würde. Am Dienstag hieß es wieder: Soldatenabend! Und damit stand der Wettkampf mit den Gauschützen – und schützinnen an. So viel vorweg: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Mannschaft der Gauschützen mit fünf zu vier Punkten für sich entschied.

Egal, ob eine volle Maß mit ausgestrecktem Arm gestemmt, der Arm des Gegners auf die Tischplatte mit Muskelkraft gedrückt oder ein Baumstamm möglichst schnell durchsägt werden musste - die Mannschaften schenkten sich bei den drei Durchgängen nichts. Heuer ging es vor allem um Kraft und Technik. Die Spiele mussten angepasst werden, da sie auf der überdachten Bühne im Biergarten stattfanden. „Auf den Bullen ist aus Gründen des Tierschutzes verzichtet worden“, witzelte Festwirt Christoph Gräbner lachend, als er zu dem fehlenden Bull-Riding gefragt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen