Volksfestersatz: Der "Sommerpark" kommt auf Touren

Plus Der Neuburger „Sommerpark“ erlebt ein besucherstarkes Wochenende. Einige Besucherinnen und Besucher vermissen das gewohnte Bierzelt.

Der Auftakt war vielversprechend, die ersten drei Tage beim Volksfest 2022 verzeichneten sehr guten Besuch. Vor allem Samstagabend erinnerte der Rummel im Ostend an beste Zeiten. „Das Volksfest lebt, die Menschen wollen sich wieder treffen und entspannen“, hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beobachtet.