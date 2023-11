Neuburg

Volkstrauertag: Hass und Hetze säen Gewalt

Plus Beim Volkstrauertag in Neuburg rief VdK-Chef Bernhard Peterke zu einer solidarischen Gesellschaft auf. Aus Sète nahm eine Delegation am Gedenken teil.

Der Volkstrauertag in Neuburg erhielt seine internationale Note durch die Mitwirkung von Freunden aus der südfranzösischen Partnerstadt Sète. Die Hauptrede hielt der VdK-Kreisvorsitzende Bernhard Peterke.

Madame Jocelyne Cassany richtet dem französischen Redner Jean Pierre Conesa die Schärpe in den Nationalfarben. Foto: Winfried Rein

Aus der Mittelmeerstadt waren Stadtrat Jean Pierre Conesa, Madame Jocelyne Cassany, Maryse Ostalrich und Eberhard Schurmann – Mann der ersten Stunde – angereist. Partnerschaftsreferent Jean Pierre Conesa rief in Neuburg zu Besonnenheit und Wachsamkeit gegenüber radikalen Kräften auf. Wir seien nach den Generationen zweier Weltkriege die Nachkommen, die für Freiheit, Solidarität, Verantwortung und Würde stünden, sagte er.

