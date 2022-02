Neuburg

18:04 Uhr

"Volksverhetzung" auf Neuburger Corona-Demo? Warum es zu keinem Prozess kommt

Auf einer Corona-Demo in Neuburg wetterte ein Redner gegen Juden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen möglicher Volksverhetzung.

Plus Ein Redner einer Corona-Demo in Neuburg geriet wegen möglicher Volksverhetzung ins Visier der Ermittler. Ein Jahr lief ein juristisches Hin und Her. Nun steht das Ergebnis fest.

Von Andreas Zidar

Das Verfahren hat sich über fast ein Jahr gezogen. Kein Wunder, war der Hintergrund doch relativ heikel. Es ging um Judenhass auf einer Corona-Demonstration in Neuburg, und den Vorwurf der Volksverhetzung. Nach einigem juristischen Hin und Her ist nun klar: Der Redner, der durch antisemitische Äußerungen ins Visier der Ermittler geraten war, wird juristisch nicht belangt. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

