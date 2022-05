„Voll stark!“-Projekt macht an Neuburger Schule Halt

Die Erstklässler der Ostend-Schule werden mit einem besonderen Projekt in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.

An der Neuburger Ostend-Grundschule wurden die Erstklässler vor Kurzem in ihren Sozialkompetenzen geschult. „Voll stark!“ heißt das Projekt, das im vergangenen Jahr schon an der Grund- und Mittelschule Karlskron von der Caritas-Schulsozialarbeiterin Isabel Schlögl in allen ersten Klassen durchgeführt und überaus positiv bewertet worden war.

Was steckt hinter dem Projekt? In spielerischen Situationen setzen sich die Kinder mit den Themen Sicherheit, Bauchgefühl, Abgrenzung und persönliche Stärkung auseinander. Wie verhalte ich mich, wenn ich von fremden Personen angesprochen werde? Was mache ich zum Beispiel , wenn ich alleine Zuhause bin und es klingelt an der Tür? „Die Kinder lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, wachsam zu sein und mit einem klaren Nein Grenzen zu setzen“, sagt Jugendsozialarbeiterin Christine Enßlin.

Neuburger Grundschüler werden beim "Voll stark!"-Projekt angeleitet

Methodisch wurde der Tag von den Handpuppen Luzie und Lene begleitet. „Die Kinder haben die beiden Puppen ganz schnell in ihr Herz geschlossen“, berichtet ihre Kollegin Daniela Mayer. Die Mitarbeiterinnen der Caritas sind überzeugt, dass die Maßnahme wegen der vielen praktischen und abwechslungsreichen Übungen sowie der Tänze und der Musik so gut ankommt.

Ziele des Projekttags sind Sensibilisierung, Selbstbehauptung sowie Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder. Eine Fortführung des Projekts an der Ostend-Schule sowie an der Schwalbanger-Schule sind geplant. (nr)