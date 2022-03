Neuburg

vor 17 Min.

Volle Spendenkörbe: Große Teilnahme an Friedensandacht in der Hofkirche

Einige Neuburger Künstler, wie hier der Madrigalchor, haben sich am Samstagabend an der musikalischen Friedensandacht in der Hofkirche beteiligt. Der gesamte Spendenerlös geht an die Flüchtlingshilfe im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Plus Sie war ein voller Erfolg, die musikalische Andacht in der Neuburger Hofkirche zugunsten der Flüchtlingshilfe im Kreis. Die Spendenkörbchen waren übervoll.

Von Annemarie Meilinger

Mit „Wie lang droht uns dein Zorn?“, einem Stück aus einem Händel-Oratorium hat der Neuburger Madrigalchor am Sonntag die Musikalische Friedensandacht in der Hofkirche eröffnet. Am späten Nachmittag waren viele der Einladung gefolgt, um Gedanken und Gebete auf das zu richten, was die Menschen derzeit am meisten bewegt. Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler bedankte sich in seiner Begrüßung bei den beteiligten Neuburger Künstlern und der Initiatorin Gabriele Kaps für ihr Engagement. Wie berichtet, organisierte die Kulturreferentin des Neuburger Stadtrats die Veranstaltung zugunsten der Flüchtlingshilfe binnen kürzester Zeit – und es hatte sich gelohnt, denn die Spendenkörbchen waren am Ende voll.

