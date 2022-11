Vollsperrungen: Entlaufenes Rind löst Polizeieinsatz in Neuburg aus

Ein entlaufenes Rind hat einen Polizeieinsatz in der Grünauer Straße in Neuburg ausgelöst. Zwischenzeitlich musste die Straße voll gesperrt werden. Auch eine Drohne war im Einsatz.

Ein entlaufenes Rind hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz in der Grünauer Straße in Neuburg ausgelöst. Das Tier wurde laut Polizei in den frühen Morgenstunden von einem Verkehrsteilnehmer direkt neben der Straße gesichtet. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, war das Rind bereits wieder verschwunden.

Unter Zuhilfenahme einer Drohne gelang es, das Tier in einem Maisfeld unmittelbar nördlich der Grünauer Straße zu lokalisieren. Nachdem eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht auszuschließen war, wurde das Rind von Jägern vor Ort erlegt. Aufgrund des Einsatzes kam es zu vorübergehenden Vollsperrungen der Grünauer Straße. (AZ)