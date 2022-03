Neuburg

19:00 Uhr

Vollsperrungen in den Sommerferien auf den Straßen in Neuburg

Plus Das städtische Tiefbauamt in Neuburg will 2022 mehrere Großprojekte umsetzen. Die Ingolstädter Straße soll in den großen Ferien erneuert werden. Gibt es eine Ortsumgehung für Riedensheim?

Von Winfried Rein

Drei große Straßenprojekte will das städtische Tiefbauamt heuer abschließen. Dabei geht es um die Erneuerung der Adalbert-Stifter-/Gerhart-Hauptmann-Straße, die Erschließung des Neubaugebietes Heckenweg und die Sanierung der Ingolstädter Straße. Hier ist im Sommer mit Vollsperrungen zu rechnen.

