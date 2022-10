Vom anderen Ende der Welt: Neuburger Geschwader ist zurück in der Heimat

Die sechs Eurofighter sowie die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 sind von der Mission „Rapid Pacific“ nach Neuburg zurückgekehrt.

Am Samstagnachmittag sind die sechs Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg von der Mission „Rapid Pacific“ in Australien zurückgekehrt und wieder sicher in der Heimat gelandet. Gegen 15 Uhr setzte die erste Maschine auf der Landebahn des Fliegerhorsts in Zell auf und nach und nach folgte der Rest. Die Piloten sind wohlauf und auch die restliche Crew des deutschen Kontingents, die mit drei Maschinen Typ A 400 M unterwegs war, ist sicher gelandet.

Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 sind zurück in Neuburg

Ursprünglich sollten die Eurofighter bereits am Donnerstag zurückkehren, allerdings war das Wetter in Singapur so schlecht, dass sie nicht starten konnten. Nächste Woche werden die Soldatinnen und Soldaten bei einem Rückkehrappell dann offiziell und feierlich wieder in der Heimat willkommen geheißen. (AZ)