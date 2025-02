Vom Manager zum achtsamen Genießer: So verbringt Richard Kuttenreich sein „zweites Leben“

Mittwochvormittag auf den Wochenmarkt, danach auf einen Kaffee ins Café Ozon, Fitness am Nachmittag und am Abend ein gutes Buch. Für Richard Kuttenreich hat sich vor zwei Jahren der Rhythmus im Leben verändert. Er hat sich entschleunigt und richtet sich allein nach dem inneren Gefühl. Seit der ehemalige Leiter der Stadtwerke Neuburg im Ruhestand ist, gibt es nur noch eine Verantwortung, der er nachkommen will: der sich selbst gegenüber. Das „zweite Leben“, wie er sagt, sei die Freiheit und Chance, zu tun und zu lassen, was nur er will. Keine Termine, keine Erwartungen, keine Verpflichtungen. Mit 63 Jahren will er sich selbst mit Achtsamkeit beschenken und sich „auf die wichtigen Themen des Lebens“ fokussieren.

Claudia Stegmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kuttenreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ruhestand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis