Vom Protest zum Bürgerfest: Fischergassler gründen sich vor halbem Jahrhundert

Plus Seit 50 Jahren feiern die Fischergassler ihr Straßenfest. Der Widerstand 1974 gegen Sanierungspläne war erfolgreich. Zum Fischerstechen kommen Nachbarn und internationale Freunde.

Vor 50 Jahren begannen die Lokalpolitiker mit dem Umbau der Unteren Stadt in Neuburg. Die Fischergasse sollte als Tangente die Luitpoldstraße entlasten – also mit Durchgangsverkehr. Das passte den Fischergasslern gar nicht. Sie stellten Tische und Bänke vor ihrer Haustür auf und protestierten mit einem Bierfest.

Oberbürgermeister Theo Lauber lenkte bald ein und bezeichnete das Fischergasslerfest als „urigstes Straßenfest Neuburgs“. Und das ist es seit der Premiere 1974 bis heute geblieben. Fleißige Hände helfen beim Auf- und Abbau, es gibt Blasmusik, Bratfische und Bier mit dem günstigsten Maßpreis Neuburgs (9,60 Euro). Genauso wird es auch an diesem Samstag, 18. Mai, zum 50. Jubiläum sein. „Die Mannschaft steht parat, jetzt brauchen wir noch schönes Wetter“, wünscht sich Kerzenmeister Siya Ettenreich.