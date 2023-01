Neuburg

vor 32 Min.

Von dramatisch bis kurios: Das hat die Feuerwehr Neuburg erlebt

Plus Fast 500-mal rückt die Wehr jedes Jahr aus. Nicht immer geht es um Brände und Unfälle. Auch Tiere, schwergewichtige Patienten und einen Herren in "misslicher Lage" galt es zu retten.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Es ist jedes Mal wie eine Wundertüte: Wenn bei der Feuerwehr Neuburg der Alarm losgeht und die Rettungskräfte in ihre Fahrzeuge springen, dann wissen sie auf dem Weg zum Einsatzort nur grob, was sie dort erwartet. Manchmal rückt eine ganze Kompanie aus, weil eine Brandmeldeanlage im Neuburger Ärztehaus angeschlagen hat – um dann vor Ort festzustellen, dass lediglich ein Essen in der Mikrowelle zu heiß geworden war. Und manchmal wird ein vermeintlich einfacher Einsatz auf der Donau zu einem langwierigen Katz-und- Maus-Spiel, weil sich ein verletzter Schwan partout nicht einfangen lassen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen