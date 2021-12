Neuburg

vor 1 Min.

Von-Philipp-Foundation: „Es war ein ziemlich hartes Jahr“

In Nepal herrschte wegen Corona teilweise ein strenger Lockdown. Auch in den Heimen müssen die Kinder Masken tragen, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Plus Die Neuburger Familienstiftung Von-Philipp-Foundation unterstützt seit Jahren unter anderem zwei Kinderheime in Nepal. Die Corona-Pandemie hat auch dort Spuren hinterlassen – unter anderem erkrankte eine Heimleiterin schwer.

Von Dorothee Pfaffel

Die Corona-Pandemie geht auch an Nepal nicht spurlos vorüber. Und somit auch nicht an den Einrichtungen, die die Neuburger Von-Philipp-Foundation dort unterstützt. Darunter zwei Kinderheime. Die Leiterin eines der beiden Heime ist im Sommer an Corona erkrankt und musste im Krankenhaus beatmet werden. „Es war ein ziemlich hartes Jahr“, fasst Fritz von Philipp zusammen, der die Familienstiftung gemeinsam mit seiner Frau Sybille betreibt.

