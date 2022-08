Comedian Heinrich Del Core begeistert sein Publikum in Neuburg

Neuburger Kulturtage: Komiker Heinrich Del Core tritt mit „Glück ghabt“ im Amalienhof auf. Wann der ausgefallene Auftritt der Band Ö-Drei nachgeholt werden soll.

Die erste Regenphase dieses heißen Sommers hat die Neuburger Kulturtage kalt erwischt. Nach wochenlanger Hitze sorgte sie dafür, dass die erste der drei Veranstaltungen auf dem Jakob-Balde-Platz zwischen Schloss und Amalienschule ausfallen musste. Die Neuburger werden wohl auf eine spätere Gelegenheit warten müssen, um die fränkische Austropop-Band Ö-Drei live zu erleben.

Der Samstag stand dann wettertechnisch unter deutlich günstigeren Vorzeichen. Günter Grünwald und die Ingolstädter Kultband Rad Gumbo sorgten von Anfang an für eine lässige Atmosphäre. Viele Zuschauer waren überrascht, dass der Comedian mit seinem bayrisch-deftigen Witz nicht nur eine Vergangenheit als Bandmusiker hat – immer wieder tritt er zwischen seinen Fernseh-Engagements mit der Südstaatenblues-Band auf. Kabarett und Blues – ein interessanter Mix, der die 80 Zuschauerinnen und Zuschauer im Amalienhof in Stimmung brachte.

Comedian Heinrich Del Core tritt im Neuburger Amalienhof auf

Manchmal erlebt man im Alltag Sachen, die sind so irrwitzig, dass man sie weitererzählen muss. Beispielsweise im Zug, wenn die Mitreisenden glauben, ihre Gespräche würden nicht mitgehört. „Glück ghabt“ heißt das Programm des Rottweilers Heinrich Del Core, der solche Situationen sammelt: Gespräche langjähriger Ehepaare, Dialoge im Supermarkt in der Gemüseabteilung oder in der Warteschlange an der Kasse. Begegnungen in der Sauna, wo man „sau-nah“ zusammenhockt, können nicht nur peinlich werden, wenn Salzpanade auf tibetanische Klangschale und Jasminduft trifft.

Begegnungen im Straßenverkehr mit Uniformierten werden dagegen mit Heinrich Del Core zum verbalen Schlagabtausch mit offenem Ausgang – oder 15 Euro Verwarnungsgeld für den Comedian, aber nicht wegen zu großer Klappe oder sprachlicher Verwirrspiele. Der Württemberger, bekanntermaßen ja des Hochdeutschen nicht mächtig, hat in seinem Sprachschatz die meisten Schimpfwörter, sagt Del Core, aber nirgendwo schimpft es sich so witzig wie dort, wo „Säckl“ eine leichte Kritik ist und „Sausäckl“ eine Beleidigung. Geschichten über das Schnarchen und über die Segnungen des digitalen „Smarthome“ – Del Core erzählt direkt aus dem erlebten Wahnsinn des Alltags „ausm läba raus“ Urlaubsgeschichten und Erlebnisse mit den drei heranwachsenden Sprösslingen. Highlights im Alltag sind Arztbesuche und besonders spannend die unvermeidliche Darmspiegelung ab 50. Doch „die schwarze Mamba, die in den Tunnel fährt“ sieht keine Verunreinigungen. „Logisch - wir ham ja die Kehrwoch“, sagt der Comedian, eine typisch schwäbische Regelung, zuständig für Sauberkeit im Häusle. Am Ende des Programms sorgt der gelernte Zahntechniker mit einem Dialog mit dem Zahnarzt während einer Behandlung für Erheiterung. Das hat jeder schon in irgendeiner Variante erlebt –aus der Distanz betrachtet und auf der Bühne vorgeführt ist das sehr lustig.

Regenwetter hat die Neuburger Kulturtage beeinträchtigt

Heinrich Del Cuores Kabarett ist leichte Kost, ein bisschen schlüpfrig, völlig trend- und politikfrei. Der Rottweiler beißt nicht, er ist kein angriffslustiger Kampfhund, eher ein Kuscheltier aus dem Streichelzoo.

Veranstalter Robert Komarek ist mit der zweiten Ausgabe seiner Neuburger Kulturtage zufrieden. Dank der Unterstützung von Stadt, Landkreis, verschiedener Firmen und freiwilliger Helfer konnte das Risiko des Ausfalls minimiert werden. Die fränkische Band Ö-Drei will Komarek im kommenden Jahr wieder engagieren. Über Termin, Umfang und eventuelle Ausweichorte für die Veranstaltung muss noch nachgedacht werden, so Komarek. Stattfinden soll die Veranstaltungsreihe aber 2023 auf jeden Fall.

Die Karten für den am Freitag, 19. August, ausgefallenen Auftritt der Austropop-Band Ö-Drei können am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. August, jeweils von 18 bis 19 Uhr am Eingang des Amalienhofs in der Neuburger Altstadt an den Veranstalter zurückgegeben werden.