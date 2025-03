Von Skulptur bis Maibaumtafel: Ein Jahr mit einheimischen Künstlern

Die Kunstausstellungen in Neuburg lesen sich heuer wie ein Heimatprogramm. Es sind ausschließlich Künstler aus der Stadt und dem Umland, die ihre Werke in den städtischen Galerien zeigen. Eine Ausnahme macht im August eine gemeinsame Ausstellung von Dozenten der Sommerakademie.

Man habe Nachwuchskräfte und einheimische Künstler immer im Blick, sagt Kulturamtsleiterin Marieluise Kühler, „diesmal stellen wir bevorzugt regionale Künstler dem Publikum vor“. Das Jahresprogramm beginnt am kommenden Sonntag, 2. März, mit einer Werkschau des Bittenbrunner Heimatmalers Manfred Bittl. Der Rentner, Gründungsmitglied des Neuburger Kunstkreises, ist sozusagen von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling „entdeckt“ worden. Er zeigt einen Querschnitt seiner vielfältigen Werke bis Ende März im Rathausfletz. Gleichzeitig lädt der Kunstkreis ab 14. März zu seiner Frühjahrsausstellung („Begegnungen“) in den Fürstengang ein. Im Marstallfoyer zeigt eine engagierte Druck-Gruppe vom 7. bis 23. März Radierungen und Drucke in verschiedenen Techniken.

Ab 6. April bis 4. Mai präsentiert der Bildhauer und Universalkünstler Gerhard Brandl neue Skulpturen unter dem Titel „figurativ – abstrakt“. Anlass ist der 65. Geburtstag des Leidlingers, der sich als politischer Künstler versteht und mit Skulpturen Kurzgeschichten erzählt. Im Fletz sollen vom 13. April bis 11. Mai die Neuburger Künstlerinnen Monika Bachhofer, Ulrike Mares und Walburg Ruhl gemeinsam Werke experimenteller Kunst, Landschaftsmalerei und Acryl auf Metawell-Platten zeigen.

Heimische Künstler zeigen Werke im Neuburger Ausstellungsjahr

Anfang Mai sind im Marstallfoyer Fotos von Marcus Ströbel zu sehen. Er ist begeistert von den Landschaften und Nordlichtern in Island. Ab 11. Mai zeigt Hans Buttmann aus Vaterstetten bei München im Fletz eine Auswahl seiner Werke in diversen Techniken. Der langjährige Mitarbeiter und Förderer der Neuburger Kammeroper wird auch hier Bilder für karitative Zwecke versteigern oder verkaufen.

Im Fürstengang stellt ab 18. Mai Andrea Viehbach aus. Die Waidhofenerin ist spezialisiert auf Keramik und filigrane Glaskunst. Sie arbeitet in der sogenannten Fusingtechnik mit einer Art Glaspaste, die als dünne und lichtdurchlässige Form aus dem Brennofen kommt. Im Juli/August plant das Kulturamt eine Ausstellung mit Bildern von Dozenten der Neuburger Sommerakademie. Sowohl die Kursgeber selbst wie auch ihre Teilnehmer haben sich nach längerer Pause wieder eine Ausstellung in eigener Sache gewünscht.

Anfang September lädt der Kunstkreis in den Rathausfletz zu seiner Jahresausstellung, während im Fürstengang Roland Opschondek eine Serie origineller Maibaumtafeln platziert. Der Neuburger Architekt kümmert sich vorwiegend um das Vermächtnis von Professor Hans Döllgast, lässt aber hier eine besondere Sammelleidenschaft erkennen. Im Oktober kommt der vielgereiste Grafiker und Künstler Roland Fürstenhöfer aus Pöttmes nach Neuburg. Seine Radierungen und fein gezeichneten Miniaturbilder zeugen von viel Humor und sind besonders in den USA und in Kanada sehr beliebt.