Von sturen Vätern und Ärzten: Neuburger Kammeroper zeigt launige Einakter

Plus Die Neuburger Kammeroper inszeniert zwei Einakter von Pierre Monsigny. Bei beiden können die Darsteller überzeugen in ihren oft wechselnden Rollen.

Sommer, Sonne, Neuburger Kammeroper – die sommerliche Trias lockt wieder, wie seit vielen Jahren, begeisterte Besucher in die Altstadt Neuburgs. Natürlich ist Horst Vladar, Mentor und Urgestein, Mitbegründer der Kammeroper 1969, wieder fündig geworden: Pierre-Alexandre Monigny ist der Komponist, aus dessen Schaffen für die Opéra comique in diesem Jahr zwei hübsche Petitessen aufgeführt werden.

Kleine Bühnenwerke, die Komik, oder Tragik aus dem Leben kleiner Leute (vielleicht auch so, wie es sich der Adel vorstellte) unters Brennglas nahmen. Mit gefälligen, kantablen Melodien, feiner Orchestrierung, viel Schwung – und vor allem viel Spaß für den Opernbesucher. Der gesamte Abend stand natürlich, wie stets, unter dem Motto: Wie kriegen sie sich? Oder: Wer kriegt sie nicht? Es scheint von alters her das Problem männlicher Vormundschaft gewesen zu sein, ein weibliches Kind zu hüten, um es entweder selbst zu ehelichen, wenn es gut betucht ist, sobald es das passende Alter erreicht hat, oder sie einem vielversprechenden jungen Mann auszuhändigen.