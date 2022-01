Neuburg

16:00 Uhr

Von Träumen und Gedanken: Autor Adelhard Winzer veröffentlicht zwei neue Werke

Plus Autor Adelhard Winzer schickt seine Leserinnen und Leser in zwei neuen Werken in die Gedankenwelt eines unentschlossenen Protagonisten: Wird dieser sein Glück mit seiner Traumfrau finden?

Von Anna Hecker

Kann man von den Gedanken anderer beeinflusst werden? Vor allem, wenn man meint, diese in seinem Kopf lauter zu hören, als ausgesprochene Worte? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Autor Adelhard Winzer in gleich zwei Werken seines jüngsten Schaffens: Dem tagebuchartigen Roman „Ich werde heute nicht an sie denken“ und den Aufzeichnungen „Buch der Träume“, die sich thematisch an den Roman anschließen. Der aus Karlshuld stammende Romanschreiber zieht seine Leser damit in eine bruchstückhafte Gedankenwelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen