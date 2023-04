Neuburg

06:00 Uhr

Von Ukraine-Hilfe bis NeuSobPolis: Kreisjugendring blickt zufrieden zurück

Plus Der Neuburg-Schrobenhausener Kreisjugendring blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Im Vorstand gibt es ein neues Gesicht, in der Bilanz einen neuen Rekord.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Fabian Mattick bleibt Vorsitzender des Neuburg-Schrobenhausener Kreisjugendrings (KJR). 26 stimmberechtigte Delegierte sprachen dem 32-jährigen Elektrotechniker in geheimer Wahl im Rahmen der Frühjahrsversammlung einstimmig das Vertrauen aus. Kathi Lang, die Dienstälteste im KJR-Vorstand, bleibt seine Stellvertreterin. Neu im Vorstand ist Gerhard Haugg von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG).

Während Januar und Februar noch im Zeichen der Corona-Krise gestanden hatten und dementsprechend nur eingeschränkte Aktivitäten möglich waren, bot der KJR in den Faschingsferien bereits Darts, Schlittschuhlaufen und einen Besuch in der Jumptown Ingolstadt an. Nach dem Wegfall der Beschränkungen fand ein Fifa-Turnier statt, es folgten in den Osterferien Fußballgolf, Skateworkshop und Skatecontest, ein Ausflug ins Legoland, ein Flohmarkt im JuZe, ein Tischtennisturnier sowie das Konzert "Punkrock over Neuburg", berichtete Tommy Jacobsen den Delegierten. In den Pfingstferien standen ein Besuch im Kletterpark sowie SUP-Fahren in Joshofen auf dem Programm. Es folgten das Multi-Kulti-Fest, ein Kickerturnier, Epoxidharzbasteln und die Schulabschlussfeier "Riverbeats", in den Sommerferien gab es Menschenkicker, Tretbootfahren am Brombachsee, Bubblesoccer, eine Bootstour, eine Frankreichfahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen