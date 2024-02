Von Waldbaden bis Bier-Tasting: Die Vhs Neuburg bietet 526 Kurse an

Das neue Programm der Neuburger Volkshochschule besticht mit exotischen Kursen. Ab Montag kann man sich für das breite Angebot anmelden.

„Kopfüber in frische Kurse“ steht auf dem neuen Programm der Neuburger Volkshochschule, die damit in das Frühjahr-Sommer-Semester startet. Eine Frau scheint rücklings und kopfüber in die Donau zu springen – Roland Netter hat das Titelblatt gestaltet. Doch „wir wollen die Leute nicht zu einem Sprung ins kalte Wasser animieren, eher zu einer Erfrischung ermutigen“, sagt Christa Jerominek-Mundil, seit über zehn Jahren die Geschäftsführerin der Erwachsenenbildungseinrichtung.

Diese Erfrischung kann überaus vielfältig sein, denn lernen tut der Mensch ein Leben lang. Das 200 Seiten dicke Heft beinhaltet 526 Angebote: Kurse, Vorträge, Online-Angebote, Exkursionen. Im vergangenen Jahr erreichte man damit 14.500 Anmeldungen von 13.800 Teilnehmern. Nach dem durch die Coronapandemie eingeschränkten Lehrbetrieb im Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 63 Prozent. „Die Lernenden kommen vorwiegend aus Neuburg und dem Altlandkreis“, sagt Walter Friemel, Vorsitzender der Vhs Neuburg.

Die Statistik sagt auch, dass der größte Teil der Kursteilnehmer zwischen 45 und 65 Jahre alt ist, 65 Prozent der Teilnehmer sind weiblich. Mit 130 Angeboten der stärkste Bereich ist die Sparte „Gesundheit und Fitness“, von den verschiedenen Yoga-Kursen bis zum Schwertfechten oder den Umgang mit Schüsslersalzen reicht das Angebot. Überwiegend Frauen sind in Tanzkursen, Männer eher in Steuer, EDV oder Bier-Tasting-Kursen. Kochkurse, Sprache und Musik ziehen beide Geschlechter an. 99 Sprachkurse – auch Schwedisch und Japanisch – kann man bei der Vhs besuchen. Die 49 Deutsch-Kurse richten sich vor allem an Zuwanderer, die damit Zertifikate erwerben können.

Neuburger Volkshochschule stellt neues Programm vor

Doch was ist ganz neu in diesem Semester? Wandern auf einem österreichischen Gletscher und wandern mit Eseln bei Altmannstein kann man im Frühsommer buchen, nach Spuren der Illuminaten in Eichstätt wird im Juli gesucht. Eine Reihe von Kursen beschäftigt sich mit dem Klimawandel und Energiekrise. Viele Online-Angebote zum Thema Energie, Heizen, Strom sind gebührenfrei und werden vom Verein „Energie-Effizient-Einsetzen“ und heimischen Referenten angeboten. An Politik-Interessierte wendet sich eine Reihe von Online-Vorträgen, die Uni-Professoren, Journalisten und Autoren zu verschiedenen aktuellen Themen anbieten. „Hochkarätige Referenten, deren eineinhalbstündige Vorträge man nicht versäumen sollte“, so Christa Jerominek-Mundil. In einem gebührenfreien Vortrag „Die in Brüssel besser verstehen“ kann man erfahren, wie europäische Politik gemacht wird. Im Juni sind die Wahlen zum Europaparlament.

Astronomie, Waldbaden, Lebensfreude, Tabata, Linedance, Finanzen, Handlettering, Ballett, Veggieküche, Tai Chi und vieles mehr – es gibt viel zu entdecken im Programm der Volkshochschule Neuburg. Die Anmeldung ist ab Montag bei der Vhs digital, per Mail, telefonisch oder persönlich möglich.

Lesen Sie dazu auch