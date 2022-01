Neuburg

18:00 Uhr

Vor 50 Jahren übernimmt Günter Großmann das Café Röckelein in Neuburg

Plus In der Theresienstraße in Neuburg gibt es seit fast 190 Jahren eine Konditorei mit Café. Es war die erste ihrer Art in Neuburg. Seit 50 Jahren wird sie nun schon von Günter Großmann geführt. Auch mit 78 Jahren denkt er nicht ans Aufhören.

Von Claudia Stegmann

Die Mozarttorte gehört zu seinen Verkaufsschlagern. Kein Wunder, schließlich ist in ihr alles vereint, was Naschkatzen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: Nougat, Pistazien, Marzipan, umhüllt von einem Mantel aus Sahne. „So was gibt’s in Neuburg sonst nirgends“, ist Günter Großmann überzeugt, während er Mandelkrokant auf die Haube streut. Noch ein paar goldene Papiergeigen auf die Sahnetupfen drapiert – fertig ist das Prachtstück, das sich später zwischen Himbeersahne, Bratapfelkuchen und Baumkuchenspitzen im Schaufenster des Café Großmann präsentieren darf. Seit 1835 wird in dem Haus in der Theresienstraße schon Kuchen verkauft und seit mittlerweile 50 Jahren ist es das Geschäft von Günter Großmann.

