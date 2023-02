Prozess in Neuburg

17:00 Uhr

Häftling will "Feuer" in seinem Kopf mit echtem Feuer bekämpfen

Ein Angeklagter vor dem Neuburger Amtsgericht hat Feuer in seiner Gefängniszelle gelegt.

Plus Ein Häftling steht vor dem Neuburger Amtsgericht, weil er in seiner Zelle Feuer legt. Bevor ein Urteil gefällt werden kann, muss ein Mediziner zu Rate gezogen werden.

Von Anna Hecker

Plötzlich geht in der Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth im Juli des vergangenen Jahres der Feueralarm an. Rauch dringt durch eine Abteilung und schnell wird klar: In einer Zelle brennt es. Es stellt sich heraus, der Brand wurde von dem Insassen dort selbst gelegt. Deswegen muss er sich jetzt vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

