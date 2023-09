Neuburg

(Vorerst) kein Rückbau: Der umstrittene Radweg bekommt eine Chance

Bietet diese Stelle nun mehr Sicherheit, oder ist sie ein Risiko? Die neue Radweg-Führung in der Augsburger Straße wird in Neuburg heiß diskutiert.

Plus Der umstrittene neue Radweg in der Augsburger Straße sorgt für kontroverse Diskussionen im Verkehrsausschuss. Am Ende einigt sich das Gremium auf eine Probephase.

Am Ende herrscht Verwirrung. Stadträte stehen vor dem Rathaus und rekapitulieren das, was gerade passiert ist. Die Diskussionen um die umstrittene neue Fahrradweg-Führung in der Augsburger Straße im Verkehrsausschuss am Mittwochabend waren derart intensiv, dass sich die Gremiumsmitglieder und Beobachter im Anschluss erst einmal sortieren müssen. Unter dem Strich bleibt das Ergebnis, dass der Radweg eine Chance bekommt.

Wie bereits in der NR berichtet, beantragte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU) den Rückbau des gerade erst installierten Radwegs. Er habe zwar im Frühjahr ebenfalls für diesen Umbau gestimmt, jedoch nicht gewusst, wie die Lösung in der Praxis aussieht, so Gmehling im Ausschuss. Er sei "komplett erschrocken", als er vor Ort die "Felsnase" sah, die komplett in die Straße hineingebaut worden sei. Gmehling sieht einen "Schildbürgerstreich" und eine sehr viel gefährlichere Situation als vorher. Radler würden über die Bordsteinkante auf dem Weg stürzen, Autofahrer hätten kaputte Reifen und Felgen zu beklagen. "Wenn sich etwas als Fehler herausstellt, muss man das auch einräumen und zurücknehmen", appelliert der OB an das Gremium.

