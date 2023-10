Vorfahrt genommen: Motorradfahrer stürzt in Maxweiler schwer

Ein Motorradfahrer aus Neuburg ist bei einem Unfall in Maxweiler mittelschwer verletzt worden.

In Maxweiler ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer verunglückt und mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, hatte Autofahrer aus Neuburg den Mann auf seinem Zweirad übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 50-jährige Neuburger war mit seinem Auto in der Allee in Maxweiler unterwegs. Auf Höhe der Straße Am Riegel nahm er dem 58-jährigen Motorradfahrer aus Neuburg die Vorfahrt und beide prallten zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige vom Motorrad und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik Neuburg. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

