Vorsicht Glatteis! Um Neuburg wird es laut Wetterdienst auf den Straßen gefährlich

Rund um Neuburg sollen die Straßen am Mittwoch glatt werden. Für die gesamte Region gibt es eine Unwetterwarnung.

Der deutsche Wetterdienst warnt in der gesamten Region um Neuburg vor Glatteis. Konkret geht es um den Zeitraum von 5 Uhr bis 16 Uhr am Mittwoch, 17. Januar. Schuld ist eine Mischung aus Kälte und regen. Zunächst wird leichter Schneefall erwartet, später ein rascher Übergang in gefrierenden Regen, heißt es.

In der Meldung des Wetterdienstes heißt es weiter: "Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden oder das Verhalten im Straßenverkehr anpassen; auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen."

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis in der Region um Neuburg

Die Unwetterwarnung entspricht der Stufe 3, betroffen ist auch der weitere Raum um Neuburg, auch Pendler nach Nürnberg, München, Augsburg oder Regensburg sollten sich auf glatte Straßen einstellen. (AZ)