Vortrag am Campus Neuburg: Heizen und Kühlen mit Geothermie

Am Campus Neuburg geht es am Dienstagabend um das Thema Geothermie

Auf dem Campus der THI in Neuburg findet am Dienstag, 14. November, in der Vortrags-Reihe "Nachhaltigkeit im Bauwesen" ein Abend mit Dr. Roman Breuer von der Bauer Ressources GmbH in Schrobenhausen statt. Der Geschäftsführer hält um 18.15 Uhr eine Vorlesung für die Erstsemester, deren Inhalt sich aber auch explizit an jeden Interessierten richtet. Das Thema lautet "Geothermie - Wärme aus der Erde". Breuer wird die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser erneuerbaren Heiz- und Kühltechnik vorstellen und Visionen aufzeigen. Der Vortrag findet im Raum CN 107 statt. In der kommenden Woche geht es am 21. November um das Thema Holzbau. (AZ)