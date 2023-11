Vortrag: Wie sieht ein gutes Lebensende aus?

Medizinrechtler Wolfgang Putz wird in Neuburg über Sterbehilfe sprechen.

Seit Februar 2020 schon, hat das Bundesverfassungsgericht das geschäftsmäßige Verbot der Suizidassistenz aufgehoben. Der Bundestag hat im Juli 2023 zwei Gesetzentwürfe über eine Neuregelung der Suizidbeihilfe mehrheitlich zurückgewiesen. Der Antrag „Suizidprävention stärken“ nahm das Parlament hingegen an. Es gibt sehr viele Unklarheiten bei diesem Thema, allein schon die Begrifflichkeiten: Passive, indirekte, direkte und aktive Sterbehilfe tragen zu weiterer Verwirrung bei.

Wolfgang Putz, Anwalt für Medizinrecht Foto: Putz

Wolfgang Putz, Rechtsanwalt für Medizinrecht und Lehrbeauftragter für Recht und Ethik der Medizin der LMU München, bringt mit seinem Vortrag an diesem Freitag, 10. November, ab 19 Uhr im Audi Driving Experience Center, Heinrichsheimer Straße 200 in Neuburg, Klarheit in die Themen. Der Experte, der auf Einladung des Hospizvereins Neuburg-Schrobenhausen in die Ottheinrichstadt kommt, kann schwierige juristische Inhalte klar, kurzweilig und für jeden verständlich darlegen, gespickt mit vielen Praxisbeispielen.

Putz ist alle zwei Jahre auf Einladung des Hospizvereins zu Gast und seine Vorträge zogen jedes Mal hunderte Interessierte an. Er wird auch dieses Mal zum Recht am Lebensende, zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und dem neuen Ehegattenvertretungsrecht referieren und auf Fragen aus dem Publikum eingehen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Spende oder Mitgliedschaft beim Hospizverein wird gebeten. (AZ)

