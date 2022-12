Vorweihnachtliche Bescherung für Kinder der Deutschklassen

Round Table 96 Ingolstadt und die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte sorgen bei Kindern der Deutschklassen an der Grund- und Mittelschule im Englischen Garten für Freude.

Für eine vorweihnachtliche Bescherung sorgten Round Table 96 Ingolstadt und die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte bei den Kindern der Deutschklassen an der Grund- und Mittelschule im Englischen Garten. Für die Mädchen und Buben ist Weihnachten eine ganz neue Erfahrung.

Im Rahmen des Projekts „Sprach – Intensiv - Klassen nach dem Neuburger Modell“ besuchen hauptsächlich Kinder afghanischer Ortskräfte die beiden Deutschklassen an der Grundschule im Englischen Garten und der Mittelschule Neuburg. In den Deutschklassen lernen die Kinder mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache, bevor sie später in die Regelklassen übertreten. Darüber hinaus besuchen deren Eltern zweimal wöchentlich einen Deutschkurs. Ein weiterer Bestandteil des Projekts stellt das monatliche Kochen der Eltern für die Kinder, Betreuer und Lehrkräfte dar. Wegen der vielen afghanischen Schülerinnen und Schüler gibt es derzeit vorwiegend afghanische Köstlichkeiten.

Kinder der Deutschklassen in Neuburg bekommen Geschenke

Nun war Weihnachtsbescherung für über 30 Kinder der Deutschklassen. Für sie, die erst seit Kurzem in Neuburg leben, ist es in der Regel das erste Weihnachtsfest. Seit über zehn Jahren werden an Weihnachten Wünsche der Schülerinnen und Schüler von der Organisation Round Table 96 Ingolstadt und der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte erfüllt. Durch die zusätzliche Spende der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte über 2500 Euro, gab es bei der Bescherung neben einem Weihnachtsgeschenk, das sich die Kinder im Vorfeld gewünscht hatten, zusätzlich Sportbekleidung für alle Kinder, wie der Leiter des Projekts, Mehmet Nehir, berichtete.

Die Freude bei den Kindern war groß und sie bedanken sich für die großzügigen Geschenke mit einer selbst gestalteten Karte bei Round Table 96 Ingolstadt und der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. (AZ)