Vorzeigeprojekt Nahwärme geht auf die Zielgerade

Die Neuburger Nahwärme durch Abwärme erhält 2023 mit dem Anschluss der Deutschen Rockwool entscheidenden Zuwachs. Ein Jahr später soll der Kreis in Neuburg geschlossen werden. Ein Blick auf das Gesamtkonstrukt.

Es ist ein Vorzeigeprojekt der Stadt Neuburg, das, wie im kürzlichen Interview mit Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich beschrieben, längst auch bundesweit Aufmerksamkeit erzielt hat: die Nahwärme durch Abwärme. Nachdem in den vergangenen zehn Jahren bereits 51 Millionen Euro in das Großvorhaben investiert worden sind, ist es nun auf die Zielgerade geschwenkt.

Ein ganz entscheidender Schritt auf dem Weg ins Ziel wird im September kommenden Jahres der Anschluss der Deutschen Rockwool an die Schaltzentrale des Nahwärmenetzes beim Glashersteller Verallia an der Grünauer Straße sein. Knapp 2,6 Millionen Euro wird die Integration von Rockwool kosten. Die Verbindungsleitung entlang der Grünauer Straße zum Klärwerk wurde gerade erst in Betrieb genommen. Insgesamt sind für die Wärmesparte im kommenden 7,6 Millionen Euro vorgesehen. Mit dem Dämmstoffhersteller Rockwool können die Haushalte in Neuburg im Endausbau mit jährlich zusätzlich bis zu 60 Millionen Kilowattstunden Energie, die schon vorhanden ist, versorgt werden.

2024 sollen die vier Stadtgebiete, in die das Nahwärmeprojekt in Neuburg eingeteilt ist, miteinander verbunden sein

Weitere zwei, drei Millionen Euro wird danach noch die Verbindung vom Ostend in den Schwalbanger kosten, die 2024 stehen soll. Dann wären die vier Gebiete im Stadtgebiet Neuburg miteinander verbunden und könnten im weiteren Ausbau immer mehr Häuser mit Nahwärme beliefern. Aktuell werden rund 2500 Haushalte mit der Nahwärme versorgt. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die derzeit noch mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerke, mit denen auch Strom produziert wird, wasserstofffähig sind.

In Anschluss ein Blick auf die Gesamtarchitektur der Neuburger Nahwärme:

Chronologie:

2012: Übernahme der Wärme GmbH in die Stadtwerke

2013: Versorgung der Audi Sport AG aus dem Heizkraftwerk A4

AG aus dem Heizkraftwerk A4 2014: Versorgung des Gebietes B1 aus der Klinik St. Elisabeth ;

; 2014: Versorgung Audi AG , Donau Malz und Wilhelm-Frankl Kaserne mit Abwärme

, Malz und Wilhelm-Frankl Kaserne mit 2014: Versorgung Goldanger mit der Nahwärme aus dem Heizkraftwerk B2 und Stromerzeugung durch B2 am Standort

aus dem Heizkraftwerk und Stromerzeugung durch am Standort 2016: Stromerzeugung im Heizkraftwerk A4 mit BHKW

2017: Versorgung Gebiet B3 aus dem Klärwerk mit Klärgas und Stromerzeugung mit BHKW

2017: Erweiterung Heizkraftwerk Parkbad

2022: Planung 2. Abwärmefassung bei der Deutschen Rockwool

2022: Verbindung Stadt-Kerngebiet mit Industriegebiet A 4

2023: Integration der 2. Abwärmefassung Deutsche Rockwool

2024: Fertigstellung Gesamtarchitektur: Verbindung aller Gebiete (B1 – B2 – B3 – A4)

Zahlen zur Nahwärme (Stand 12/2022):

Investitionssumme: 51 Millionen Euro

Bauzeit: 2012 bis 2024 (Grundausbau der Neuburger Nahwärmearchitektur)

Nahwärme-Netzlänge: etwa 35 km

Haushalte: etwa 2500

Gebäudeanschlüsse: rund 370

Aktueller Wärmeverkauf: 70 Millionen kWh/Jahr

Stromerzeugung: 23 Millionen kWh/Jahr

CO₂-Einsparung aktuell: 21.600 Tonnen/Jahr

CO₂-Einsparung ab 2024: 32.000 Tonnen/Jahr

Installierte Kraftwerksleistung: 41,4 MW

Wärmeabsatzpotenziale im Endausbau: 177.000 MWh

Auszeichnungen für die Stadtwerke: