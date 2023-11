Wärmeplanung ist "Wahnsinn": Maßnahme für Neuburg zu teuer und unrealistisch

Plus OB Gmehling lehnt die von Berlin verlangte kommunale Wärmeplanung ab. Die Nahwärme der Stadtwerke sei bereits durchgeplant. Flusswasserpumpe in der Diskussion.

Als „Wahnsinn, der den Staat eine Billion kostet“, bezeichnet Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die sogenannte kommunale Wärmeplanung. Die Berliner Ampelregierung verlangt bis spätestens 2028 eine solche Analyse. Städte und Gemeinden sollen darlegen, wie die Häuser klimafreundlich beheizt werden können.

Im Werkausschuss der Stadtwerke entwickelte sich sofort eine kontroverse Diskussion. Grünen-Sprecher Gerhard Schoder verlangte einen sofortigen Einstieg in die Wärmeplanung. Der Staat gewähre heuer noch 90 Prozent Zuschuss. „Wir schulden den Bürgern konkrete Aussagen, wohin insbesondere die Nahwärme geht“, findet der Grünen-Stadtrat. Theo Walter (Grüne) und Ralph Bartoschek ( SPD) gaben ihm Recht. Die Hauseigentümer wollten wissen, wie sie Öl und Gas ersetzen und in Zukunft heizen sollen.