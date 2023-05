Neuburg

Wärmewende "mit der Brechstange": Heizungsbauer spüren Panik der Kunden

Wie in Zukunft heizen? Diese Frage treibt Menschen wie Heizungsbauer in der Region massiv um.

Plus Übervolle Auftragsbücher und verunsicherte Kunden: Bei den Fachfirmen herrscht angesichts der neuen Gesetzesvorhaben Stress und Hektik. Sie üben klare Kritik.

Glaubt man der Bundespolitik, dann soll es die Wärmepumpe richten. Die Regierung, allen voran Wirtschaftsminister Robert Habeck, will mithilfe der Wärmepumpe den CO₂-Ausstoß für Heizung und Warmwasser in Gebäuden deutlich reduzieren. Seit bekannt wurde, dass mit Ablauf dieses Jahres der Einbau neuer Öl- und Gasbrenner verboten werden soll, ist die Panik unter den Kunden groß. Die einen sind in Schockstarre und warten ab. Andere wollen schnell noch den alten durch einen neuen Ölbrenner ersetzen, um möglichst wenig ändern zu müssen. Diese Panik auf dem Markt spüren vor allem die Heizungsbauer – so auch in der Region Neuburg.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe? 1 / 7 Zurück Vorwärts In Wohnhäusern werden drei Arten von Wärmepumpen genutzt: die Luft-Wasser-, die Wasser-Wasser- und Erdwärmepumpen.

Letztere entziehen dem Erdreich Wärme, die Luft-Wasser-Variante nutzt die Wärme der Umgebungsluft und die Wasser-Wasser-Wärmepumpe die des Grundwassers.

Diese Energiegewinnung geht nicht nur in der Wärmepumpe selbst vonstatten, sie ist laut Bundesverband Wärmepumpe eingebunden in eine Heizungsanlage aus drei Teilen.

Die Wärmequellenanlage entzieht der Umgebung Energie. Je nach Variante kommen Ventilatoren zum Ansaugen der Außenluft oder Rohre, in denen Wasser mit Frostschutzmittel zirkuliert, zum Einsatz.

Im zweiten Schritt wandelt die Wärmepumpe die Energie um: Sie trifft auf ein Kältemittel, das bei niedriger Temperatur verdampft. In einem Kompressor wird Dampf verdichtet und dadurch sehr warm. Somit funktioniert eine Wärmepumpe nach dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks.

Im dritten Schritt wird die gewonnene Wärme über Wärmetauscher an den Heizkreis abgegeben. Ein Wärmeverteil- und Speichersystem lagert die Energie zwischen oder verteilt sie im Haus.

Rund drei Viertel ihrer Energie gewinnt die Wärmepumpe kostenlos aus der Umwelt. Das restliche Viertel ist der Strom, der zum Betrieb der Pumpe benötigt wird. (czy)

Wolfgang Rösener aus Neuburg hat als betroffener Firmeninhaber einen Brief an Wirtschaftsminister Habeck geschrieben, in dem er den eingeschlagenen Weg als falsch anprangert. „Wenn wir so weitermachen, werden wir in 30 Jahren aufwachen und feststellen, dass wir den CO₂-Ausstoß nicht verringert, sondern verdoppelt haben.“ Dass sich die Politik auf Wärmepumpen als Heil bringende Heizversorgung versteift, versteht Rösener nicht.

