Walhalla zum Seidlwirt begeistern im Neuburger Brandlbad

Die erste Veranstaltung der Reihe „Kultur am Beckenrand“ im Neuburger Freibad beschert den Zuschauern einen gelungenen Abend. Das liegt an einem Programm der besonderen Art.

Schöner kann ein Sommerabend kaum sein: Bei angenehmen Temperaturen, wunderbarem Gesang und Picknick mit netten Leuten den Tag ausklingen lassen.

Gelegenheit dazu hatten die Besucher der ersten Veranstaltung „Kultur am Beckenrand“. Das hochkarätige Ensemble Walhalla zum Seidlwirt aus Berlin gastierte mit seinem unterhaltsamen und witzigen Programm „Und ein Lied erklingt“. Die fünf jungen Männer, die sich während ihrer Ausbildung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin kennengelernt und sich dort auch in den Kneipen Walhalla und später Zum Seidlwirt getroffen haben, begeisterten mit einer abwechslungsreichen und erfrischend multikulturellen Liedauswahl.

Bariton Julian Twarowski aus Deutschland beziehungsweise Polen und Tenor Berk Altan aus der Türkei begleiteten ihre – leider – recht wenigen, doch überaus begeisterten Gäste meist mit launigen Ansagen durch den inspirierenden Abend. Gemeinsam mit Bariton Goran Cah aus Kroatien, Tenor Yonatan Cohen aus Israel und Bass Daniel Pannermayr aus Bayern ließen sie sehr gekonnt und voller Inbrunst klassisches Liedgut in hoher gesanglicher Präzision und perfektem Timing erklingen – trotz des gesanglich recht anspruchsvollen Auftrittsortes.

"Kultur am Beckenrand" mit gelungenem Auftritt in Neuburg

Operettentitel, Chansons oder auch Volkslieder aus den jeweiligen Heimatländern bereicherten das vielschichtige Repertoire. „In einem kühlen Grunde“, „Unterm Lindenbaum“ oder „Thank you dear Lord“ holten die engagierten Sänger genauso ins 21. Jahrhundert wie die „Berliner Luft“, „O Susanna“ oder das „Chianti-Lied“. Die Zuhörer durften hin und wieder mitsingen oder sich wunderbaren Titeln wie „La mer“ hingeben. Der Abend ließ nichts zu wünschen übrig, außer dass er irgendwann zu Ende ging.

Die nächste Veranstaltung „Kultur am Beckenrand“ findet schon am kommenden Freitag, den 15. Juli, um 20.30 Uhr im Brandlbad statt. Roman Deininger und Uwe Ritzer lesen dann aus ihrem Roman „Die Spiele des Jahrhunderts, Olympia 1971. Der Terror und das neue Deutschland“. Begleitet wird die Lesung von den Donaunixen.