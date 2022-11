Neuburg

vor 32 Min.

Wallace Roney jr. im Birdland: Die Bürde der guten Gene

Plus Trompeter Wallace Roney jr. wandelt beim Konzert im Neuburger Birdland auf den Spuren des berühmten Vaters. Dennoch zeigt er viele vielversprechende Ansätze, um sich bald als eigenständiger Musiker durchzusetzen

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Machen zwei Buchstaben und ein Punkt dahinter wirklich den Unterschied? Oder ist es einfach nur der Sohn, der sich an die Fährte des berühmten Vaters hängt? Wallace Roney senior hatte noch vor vier Jahren den Hofapothekenkeller besucht, bevor er 2020 als einer der ersten New Yorker Künstler an Corona starb, seine Mutter, die Pianistin Geri Allen, spielte im Mai 2017 drei Wochen vor ihrem Tod das wahrscheinlich letzte Konzert ihres Lebens im Neuburger Birdland. Und nun muss der Junior an zwei Fotos vorbeigehen, die seine Eltern an eben dieser Stelle zeigen. Schwierige Kiste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen