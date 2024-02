Neuburg

06:00 Uhr

Walt Weiskopf im Birdland: Ziemlich laut, ziemlich heiß, ziemlich gut

Plus Walt Weiskopf, der amerikanische Tenorsaxofonist, präsentiert sich wieder im vollbesetzten Birdland-Jazzclub in Neuburg – und kann auch mit einem überbordenden Drummer begeistern.

Von Reinhard Köchl

Nicht zum ersten Mal dreht es sich nach dem Konzert wieder mal um den Schlagzeuger. Ist er, wie häufig im Neuburger Hofapothekenkeller kolportiert wird, „viel zu laut“ gewesen, oder gehört das schlicht zu dieser energetischen, druckvollen Performance, die das Quartett um den amerikanischen Tenorsaxofonisten Walt Weiskopf abgeliefert hat?

Die Diskussionen darüber wirken wie ein konditionierter Reflex. Natürlich hatte Anders Morgensen, so der Name des „bösen Buben“, wie schon im Januar 2020 seine Drumsticks und vor allem die sensible Akustik des Gewölbes während des zweistündigen Konzertes nie unter Kontrolle, er ignorierte selbst in den ruhigeren Stücken wie Alex Northʼ „Spartacus“ die mehr auf unverstärkte kammermusikalische Innerlichkeit ausgerichteten Rahmenbedingungen und prügelte stattdessen lieber mit einer Brachialgewalt auf die Snare ein, die ihn auch in einer Rockband locker gegen drei E-Gitarren nicht hätte untergehen lassen.

