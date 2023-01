Wannenleck bei Verallia: So wurde das flüssige Glas gestoppt

Plus Insgesamt waren 239 Rettungskräfte zwölf Stunden lang bei dem Glashersteller im Einsatz. Produktionsausfall und Schaden verursachen wohl einen Millionenbetrag.

Der Betriebsunfall bei Verallia in Neuburg hat Dienstagnacht ein gutes Ende genommen. Kurz nach 1 Uhr konnten die letzten Rettungskräfte abrücken, nachdem das Leck in einer Glasschmelzwanne erfolgreich verschlossen werden konnte.